لقي 4 أطفال ورجل حتفهم وفقد خمسة آخرين جراء الفيضانات التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا خلال العاصفة المطرية التي ضربت البلاد مساء أمس الأربعاء.

وقالت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) نسخة منه "تواصل فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث استجابتها الميدانية للتعامل مع آثار السيول والهطولات المطرية التي شهدتها عدة محافظات".

وقال بيان الطوارئ إن فرق الدفاع المدني السوري التابعة لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تمكنت من إنقاذ 25 شخصا حاصرتهم السيول أو علقت مركباتهم في المياه، وذلك في محافظات الرقة ودير الزور وحمص.

وقال مدير مديرية الطوارئ والكوارث بالرقة رامي السلوم: "اليوم تم تقييم بعض الأضرار، تم عقد اجتماع من قبل المحافظ وتشكيل لجنة طوارئ وتحديد الأضرار الناجمة، والإسراع في فتح طريق جسر السليماني في ريف الرقة الغربي كحالة إسعافية لإعادة فتح طريق الرقة- حلب".

وعزا خبير السدود والموارد المائية، المهندس عبدالرزاق العليوي أسباب الفيضانات التي شهدتها سوريا خلال يومي الأربعاء والخميس إلى كمية الامطار التي هطلت في وقت قصير وإلى البنية التحتية المتهالكة والمدمرة.