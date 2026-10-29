 الداخلية توضح سبب بث فيديو إباحي على شاشة إعلانية بمحور 26 يوليو - بوابة الشروق
الخميس 29 أكتوبر 2026 9:18 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد اقتصار الدراسة بالمدارس على الفترة الصباحية؟ -
النتـائـج تصويت

الداخلية توضح سبب بث فيديو إباحي على شاشة إعلانية بمحور 26 يوليو

مصطفى عطية
نشر في: الخميس 29 أكتوبر 2026 - 8:55 م | آخر تحديث: الخميس 29 أكتوبر 2026 - 8:55 م

كشفت وزارة الداخلية، في بيان لها، ملابسات ظهور فيديو إباحي على شاشة إعلانية بمحور ٢٦ يوليو اليوم الخميس.

وأوضحت الوزارة أن المتابعة الأمنية رصدت وجود اختراق بشاشة إعلانات بأحد الطرق بالجيزة وبث بعض اللقطات الخارجة عليها، مشيرة إلى أنه بالفحص تبين أن اللافتة خاصة بإحدى شركات الإعلان المتعاقدة مع شركة دولية لبث إعلاناتها على شاشاتها إلكترونيا.

وتابعت الوزارة أن موقع الشركة الدولية على شبكة الإنترنت تعرض للإختراق الإلكترونى، وبث هذه اللقطات على شاشة الإعلان المشار إليها وشاشات مماثلة بعدة دول بذات التوقيت.

وأكدت الوزارة أن الشركة من جانبها اتخذت الإجراءات الفنية اللازمة لإيقاف البث على الشاشات التابعة لها لحين التعامل مع الاختراق وإعادة البث الطبيعى مرة أخرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك