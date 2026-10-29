الداخلية توضح سبب بث فيديو إباحي على شاشة إعلانية بمحور 26 يوليو

كشفت وزارة الداخلية، في بيان لها، ملابسات ظهور فيديو إباحي على شاشة إعلانية بمحور ٢٦ يوليو اليوم الخميس.

وأوضحت الوزارة أن المتابعة الأمنية رصدت وجود اختراق بشاشة إعلانات بأحد الطرق بالجيزة وبث بعض اللقطات الخارجة عليها، مشيرة إلى أنه بالفحص تبين أن اللافتة خاصة بإحدى شركات الإعلان المتعاقدة مع شركة دولية لبث إعلاناتها على شاشاتها إلكترونيا.

وتابعت الوزارة أن موقع الشركة الدولية على شبكة الإنترنت تعرض للإختراق الإلكترونى، وبث هذه اللقطات على شاشة الإعلان المشار إليها وشاشات مماثلة بعدة دول بذات التوقيت.

وأكدت الوزارة أن الشركة من جانبها اتخذت الإجراءات الفنية اللازمة لإيقاف البث على الشاشات التابعة لها لحين التعامل مع الاختراق وإعادة البث الطبيعى مرة أخرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.