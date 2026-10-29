عموتة يمنح لاعبي الأهلي راحة من التدريبات الجمعة

قرر الجهاز الفني للنادي الأهلي، بقيادة المغربي الحسين عموتة، منح الفريق راحة من التدريبات غدًا، الجمعة، بعد الفوز على مودرن سبورت في الدوري.

حقق النادي الأهلي فوزًا صعبًا وثمينًا على حساب مستضيفه مودرن سبورت بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الخميس، على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده للنقطة 20 ويتقدم للمركز الثاني بفارق نقطة وحيدة عن بيراميدز المتصدر، والذي يلعب مساء اليوم أمام وادي دجلة، فيما يتجمد رصيد مودرن سبورت عند 13 في المركز السادس.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب يوم الإثنين المقبل، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الرابطة.

ومنح عموتة لاعبي الأهلي راحة من التدريبات غدًا الجمعة، على أن يعود الفريق للمران يوم السبت لبداية الاستعداد لمواجهة المقاولون العرب.