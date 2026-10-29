الهيئة القومية لسلامة الغذاء تفحص مقطع فيديو بشأن ممارسات تداول الدواجن بأحد المطاعم في منطقة بهتيم

في إطار متابعة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رصدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء مقطع فيديو بشأن ممارسات تداول الدواجن داخل أحد المطاعم بمنطقة بهتيم، وعلى إثر ذلك، نفذت الإدارات الرقابية المختصة حملة تفتيش مفاجئة على المنشأة للتحقق من مدى التزامها بالاشتراطات المعتمدة لسلامة الغذاء.

وأسفرت الحملة عن رصد مخالفات تتعلق بعدم استيفاء الاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء، وتم تحرير محضر بشأنها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشأة، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة.

وتؤكد الهيئة استمرار جهودها الرقابية على المنشآت الغذائية، والتعامل مع البلاغات والوقائع المتداولة وفقًا لنتائج الفحص الميداني، بما يكفل تطبيق الاشتراطات المنظمة والحفاظ على سلامة الغذاء.

وتهيب الهيئة بالمواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات قد تمس سلامة الغذاء أو تشكل خطرًا على الصحة العامة، من خلال قنوات التواصل الرسمية التالية:

* الخط الساخن للهيئة: 19565.

* خدمة المواطنين (اتصال أو واتساب): 01555771100.

* البريد الإلكتروني: consumer.complain@nfsa.gov.eg.

* منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة: https://www.shakwa.eg/GCP/Default.aspx.

* الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة: 16528.

وتثمن الهيئة تعاون المواطنين في الإبلاغ عن المخالفات، لما له من دور في دعم كفاءة الرقابة وتعزيز سرعة الاستجابة للبلاغات، بما يسهم في حماية صحة المواطنين وضمان سلامة الغذاء المتداول.