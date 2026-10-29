اختتام ورشة تدريبية حول تعزيز قدرات الإعلاميين العرب في استخدام ونشر المؤشرات الإحصائية التنموية

اختتمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ممثلة بقطاع الشئون الاجتماعية – وحدة الدراسات والمسوحات الميدانية الاجتماعية، وبالتعاون مع إدارة الإعلام بقطاع الإعلام والاتصال، وبدعم من برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند)، اليوم الخميس، أعمال الورشة التدريبية بعنوان «تعزيز قدرات الإعلاميين العرب في مجال استخدام ونشر البيانات والمؤشرات الإحصائية التنموية».

وشارك في الورشة نحو 35 إعلاميًا وصحفيًا من نحو 10 دول عربية، يمثلون مؤسسات إعلامية عربية معتمدة لدى جامعة الدول العربية وفي مصر.

وتناولت الورشة عددًا من المحاور الرئيسية، شملت أهمية البيانات والإحصاءات في تناول قضايا السكان والتنمية، والأسس المعرفية لفهم المؤشرات التنموية، ومهارات التعامل مع البيانات الإحصائية وتحليلها، وتقنيات صحافة البيانات وتحويل الأرقام والمؤشرات إلى قصص إعلامية مؤثرة، فضلًا عن أساليب إنتاج المحتوى الإعلامي متعدد المنصات والتعامل المهني مع القضايا التنموية الحساسة في المنطقة العربية.

وتضمن البرنامج التدريبي جلسات متخصصة حول ماهية البيانات والمؤشرات الإحصائية الموثوقة ومصادرها على المستويين الدولي والقومي، وصناعة المحتوى الإعلامي المستند إلى البيانات، ومهارات تبسيط الأرقام وتجهيز المحتوى الإعلامي، وتحليل البيانات وعرضها بأساليب حديثة ومبتكرة، فضلًا عن توظيف الإنفوجرافيك والسرد المبتكر في صناعة القصص البصرية. كما شمل البرنامج تطبيقات عملية لمجموعات العمل، وعروضًا للمخرجات الإعلامية التي أنجزها المشاركون، ومناقشة تطوير كتاب مرجعي بعنوان «دليل تنموي للإعلاميين».

واستهدفت مخرجات الورشة رفع كفاءة المشاركين في تحليل المؤشرات السكانية والتنموية وصياغتها إعلاميًا، وإنتاج نماذج تطبيقية لمضامين إعلامية موثقة بالأرقام، إلى جانب مناقشة تطوير دليل مرجعي للمصطلحات الديموغرافية والإحصائية والتنموية المبسطة، بما يدعم الاستخدام المهني للبيانات في الإعلام العربي.

وبدوره، أكد الوزير المفوض بشير الهرجاني أن الورشة التدريبية استهدفت تعزيز قدرات الإعلاميين والصحفيين العرب في مجال استخدام ونشر البيانات والمؤشرات الإحصائية التنموية، وتطوير مهاراتهم في التعامل مع البيانات وتحليلها وتفسير دلالاتها، والتحقق من صحتها، وتوظيفها في إنتاج محتوى إعلامي مهني واضح ودقيق يدعم القضايا التنموية العربية.

وأشار الهرجاني إلى أهمية التدريب نظرا لتركيزه على صحافة البيانات ومنهجيات تحويل الأرقام والمؤشرات إلى مواد صحفية ذات جودة عالية، إلى جانب تعزيز التعاون بين المؤسسات الإعلامية والأجهزة الإحصائية الوطنية والمؤسسات العربية المعنية بالتنمية، بما يسهم في تبادل الخبرات، ونشر الثقافة الإحصائية، والارتقاء بجودة التغطية الإعلامية للقضايا التنموية في المنطقة العربية.

وفي ختام أعمال الورشة، جرى تسليم الشهادات للمتدربين المشاركين.