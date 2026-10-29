مدبولي: عشنا ظروفا شديدة القسوة بين 2011 إلى 2014 وكدنا نفقد بلدنا

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 22 عاما، كانوا في مرحلة الطفولة إبان اندلاع ثورة 25 يناير في 2011، ولم يكونوا واعين بما يحدث حينها، كما أنهم وحتى عام 2014 لم يكونوا على إدراك كامل بطبيعة الوضع الذي كانت تمر به الدولة.

وأضاف خلال لقاء مع عدد من طلاب الجامعات بمحافظة السويس، خلال افتتاحه المرحلة الأولى للمستشفى الجامعي بالسويس، أن الظروف التي عاشتها مصر خلال تلك السنوات الثلاث كانت "شديدة القسوة"، وكانت الدولة في "حالة اضطراب شديد وكدنا فيها أن نفقد بلدنا".

واستشهد بحجم الاضطرابات والمشاكل والتحديات الإرهابية والأمنية، فضلا عن "التحديات الاقتصادية التي كانت في الأصل أحد أسباب أحداث 2011 إلى جانب تحديات أخرى."

وأوضح أن عودة الاستقرار للدولة المصرية جاءت بـ "فضل وكرم كبير جدًا من الله"، داعيا إلى النظر في المحيط الإقليمي والدول التي شهدت أحداثا مماثلة مثل عام 2011.

وتابع: "كان هناك فضل وكرم كبير أوي من ربنا إن بلدنا ترجع تاني بعد التجربة اللي إحنا شفناها، ومن غير ذكر أسماء دول أخرى، يا ريت تكونوا بتبصوا على كل محيط الدول في المنطقة، التي شهدت نفس أحداث 2011، ولكن ربنا لم يكتب لها حتى الآن الاستقرار، وحال هذه الدول حتى هذه اللحظة حالها عامل إزاي!".