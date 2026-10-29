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حقق فريق فروزينوني فوزًا كبيرًا على حساب ليتشي بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب بينيتو ستيربي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي، والتي شهدت تواجد المدافع المصري عمر فايد على مقاعد البدلاء.

وافتتح ماتيو شيكيلا التسجيل لفروزينوني في الدقيقة 25، بعدما استغل تمريرة من فارس قدجيميس، ليمنح فريقه التقدم في النتيجة.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، أضاف كالو الهدف الثاني لفروزينوني من ركلة جزاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدفين دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، واصل فروزينوني تفوقه، ونجح أنطونيو ريموندو في تسجيل الهدف الثالث بالدقيقة 60، بصناعة من جيورجي كفيرنادزي.

واختتم دانيال بيرليجا رباعية فروزينوني في الدقيقة 72، قبل أن ينجح جويل مونتيرو في تسجيل هدف ليتشي الوحيد بالدقيقة 82.

واختتم دانيال بيرليجا خماسية فروزينوني في الدقيقة 90+4، ليؤكد تفوق فريقه ويحسم الفوز على ليتشي بنتيجة 5-1.

وتواجد المدافع المصري عمر فايد على مقاعد بدلاء فروزينوني خلال مواجهة ليتشي، قبل أن يقرر المدير الفني الدفع به في الدقيقة 80 من عمر المباراة.

وكان فايد قد شارك في مواجهة فريقه أمام ساسولو يوم الجمعة الموافق 16 أكتوبر الجاري.

وبهذه النتيجة، رفع فروزينوني رصيده إلى 17 نقطة، ليحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي