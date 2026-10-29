من الابتسام في وجه الأزمات إلى الحلم بالتحليق بعيدًا عنها، واصلت السوبرانو العالمية فاطمة سعيد رحلتها بين أشهر أغنيات السينما، خلال حفلها بالمتحف المصري الكبير مساء الخميس، مقدمة أغنية «One Day I'll Fly Away» التي ارتبطت بالفيلم الموسيقي الشهير «Moulin Rouge» (مولان روج).

وانتقلت فاطمة سعيد من أغنية «Smile» المستوحاة من موسيقى تشارلي تشابلن، إلى حكاية أخرى عن مواجهة صعوبات الحياة، قائلة للجمهور: «أحيانًا الابتسامة مش بتفك كل الأزمات»، موضحة أن الإنسان قد يحتاج أحيانًا إلى ترك كل شيء خلفه والرحيل بعيدًا.

واختارت السوبرانو المصرية أن تعبر عن هذه الفكرة بأغنية «One Day I'll Fly Away»، التي يعني عنوانها «يومًا ما سأطير بعيدًا»، وتصور رغبة الإنسان في التحرر من واقعه والبحث عن حياة مختلفة، حين تصبح الأحلام أبعد من المكان الذي يعيش فيه.

واشتهرت الأغنية ضمن أحداث فيلم «Moulin Rouge»، الذي عُرض عام 2001، من بطولة نيكول كيدمان وإيوان ماكجريجور، وإخراج باز لورمان، ويحكي قصة حب تدور أحداثها في باريس، وسط أجواء من الموسيقى والاستعراض.

وقدمت نيكول كيدمان الأغنية في الفيلم من خلال شخصية «ساتين»، الفنانة التي تحلم بحياة مختلفة، بينما تجد نفسها محاصرة بظروف قاسية ومشاعر متضاربة، لتتحول الأغنية إلى تعبير عن رغبتها في التحرر من واقعها.

وتعود الأغنية في أصلها إلى عام 1980، حين قدمتها المطربة الأمريكية راندي كروفورد، قبل أن تستعيدها نيكول كيدمان في الفيلم عام 2001، وتمنحها السينما حضورًا جديدًا ارتبط بقصة الحب التي يقدمها العمل.

وجاء أداء فاطمة سعيد للأغنية ضمن برنامج يستعيد حكايات الحب عبر أربعة أفلام عالمية، إذ اختارت أن تمنح كل أغنية مقدمة قصيرة تروي قصتها، وتكشف للجمهور عن المشاعر التي ألهمت صناعها.

وتُحيي فاطمة سعيد حفلها مساء الخميس 29 أكتوبر 2026 بالمتحف المصري الكبير، بمشاركة أوركسترا الاتحاد الفيلهارموني بقيادة المايسترو نادر عباسي، وتنظيم شركة «RMC»، فيما تُعد «الشروق» أحد الشركاء الإعلاميين للحفل. وتُعد سعيد أول سوبرانو مصرية درست بأكاديمية مسرح «لا سكالا» في ميلانو، وقدمت حفلات على مسارح عالمية مرموقة، وحصد ألبومها الأول «النور» جوائز دولية، بينها «جراموفون» و«أوبوس كلاسيك».