تحدث مصطفى زيكو، مهاجم بيراميدز، عن فوز فريقه على وادي دجلة بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال زيكو في تصريحات لقناة أون سبورت عقب اللقاء: «وادي دجلة أرهقنا، وكانت مباراة صعبة، ولكن ركزنا وحققنا الفوز في النهاية».

وأضاف: «تدربنا على كل الأهداف التي سجلها الفريق هذا الموسم، ولم نسجل أي هدف بالصدفة».

واختتم مهاجم بيراميدز تصريحاته قائلًا: «نركز في كل مباراة على حدة، ونأمل أن نحقق إنجازًا مختلفًا هذا الموسم».

وكان زيكو قد حصد جائزة رجل المباراة أمام وادي دجلة، بعدما سجل هدف الفوز لبيراميدز في الدقيقة 58، وصنع الهدف الأول الذي أحرزه محمود صابر في الدقيقة 12.

وبهذا الفوز، رفع بيراميدز رصيده إلى 24 نقطة، ليواصل تصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما يحتل وادي دجلة المركز الرابع عشر برصيد 7 نقاط.