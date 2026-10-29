شهيد إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي مخيم في شمال غزة

استشهد فلسطيني، اليوم الخميس، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف جباليا شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، بأن طائرة بدون طيار (درون) للاحتلال استهدفت مجموعة من الفلسطينيين قرب مدرسة زينب الوزير في مخيم حلاوة شرق جباليا، ما أدى لاستشهاد فلسطيني.

وقالت مصادر طبية إن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1,568، والإصابات إلى 5,649، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 845، موضحة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.

وارتفعت حصيلة حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 74,564 شهيدا، و175,770 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023.