فاطمة سعيد تغني بصحبة الموسيقار عمر خيرت زي ما هي حبها بالمتحف المصري الكبير

اجتمع صوت السوبرانو المصرية العالمية فاطمة سعيد مع أنغام الموسيقار الكبير عمر خيرت، في واحدة من الفقرات المميزة لحفلها بالمتحف المصري الكبير مساء الخميس، إذ قدما معًا أغنية «زي ما هي حبها»، التي اشتهرت بصوت الفنان مدحت صالح في فيلم «مافيا»، وعادت هذه المرة بصوت فاطمة سعيد، وعزف مؤلفها الأصلي.

وجاءت المشاركة بعد ترحيب حار من فاطمة سعيد بالموسيقار عمر خيرت، الذي حضر الأمسية بين الجمهور، قبل أن تدعوه للصعود إلى المسرح، وسط تصفيق الحاضرين، ليشاركها فصلًا من الحفل المخصص لأغنيات السينما المصرية.

وسبق عزف عمر خيرت على البيانو أداء إيقاعي على آلة الدف، قبل أن تبدأ الفقرة الموسيقية التي جمعت بينه وبين فاطمة سعيد، بمصاحبة الأوركسترا بقيادة المايسترو نادر عباسي.

وتحمل أغنية «زي ما هي حبها» مكانة خاصة في ذاكرة السينما المصرية الحديثة، منذ ظهورها ضمن أحداث فيلم «مافيا» عام 2002، وهي من كلمات مدحت العدل وألحان عمر خيرت، وغناء مدحت صالح، وتحولت بمرور السنوات إلى واحدة من أشهر الأغنيات التي تحتفي بحب مصر والانتماء إليها، بما تحمله من دعوة إلى تقبل الوطن بحلوه ومره.

والفيلم من إخراج شريف عرفة، وبطولة أحمد السقا ومنى زكي ومصطفى شعبان وأحمد رزق، وتدور أحداثه حول شاب مصري يجد نفسه متورطًا مع إحدى عصابات المافيا الدولية، قبل أن يخوض مهمة بالتعاون مع أجهزة المخابرات المصرية.

وللأغنية حكاية أخرى كشف عنها عمر خيرت في نوفمبر 2024، حين أوضح أنها كانت معدة في البداية ليقدمها الفنان محمد منير، قبل أن تؤدي خلافات مع صناع الفيلم إلى انتقالها لمدحت صالح، الذي أشاد خيرت بأدائه للعمل.

واحتفظ عمر خيرت بالأغنية ضمن برنامجه الموسيقي في حفلات عديدة، واعتاد الجمهور مشاركته غناء كلماتها خلال عزفه على البيانو، لتعود هذه المرة بصوت فاطمة سعيد، في لقاء فني جمع بين صاحبة تجربة عالمية في الغناء الأوبرالي وأحد أبرز مؤلفي الموسيقى التصويرية في مصر.

وتحيي فاطمة سعيد حفلها مساء الخميس 29 أكتوبر 2026 بالمتحف المصري الكبير، بتنظيم شركة «RMC»، وبمصاحبة أوركسترا الاتحاد الفيلهارموني بقيادة المايسترو نادر عباسي، وتُعد «الشروق» أحد الشركاء الإعلاميين للحفل. وتُعد سعيد أول سوبرانو مصرية درست بأكاديمية مسرح «لا سكالا» في ميلانو، وقدمت حفلات على مسارح عالمية مرموقة، وحصد ألبومها الأول «النور» جوائز موسيقية دولية، بينها «جراموفون» و«أوبوس كلاسيك».