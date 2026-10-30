إيفرتون يهزم نيوكاسل بثلاثية ويتأهل إلى ربع نهائي كأس كاراباو

حجز إيفرتون مقعده في الدور ربع النهائي من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية «كاراباو» لموسم 2026-2027، بعدما تغلب على نيوكاسل يونايتد بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، ليواصل مشواره في البطولة ويقترب خطوة جديدة من المنافسة على اللقب.

وافتتح جيمس جارنر التسجيل لإيفرتون في الدقيقة 34، قبل أن يضيف هايدن هاكني الهدف الثاني في الدقيقة 45، ليُنهي أصحاب الأرض الشوط الأول بالتقدم بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني، عزز تيرنو باري تقدم إيفرتون بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 69، ليصعب مهمة نيوكاسل في العودة إلى المباراة.

ونجح دان بيرن في تسجيل هدف نيوكاسل يونايتد الوحيد في الدقيقة 88، لكن الهدف جاء متأخرًا ولم يكن كافيًا لتغيير النتيجة، لتنتهي المواجهة بفوز إيفرتون بثلاثة أهداف مقابل هدف، وحسم تأهله إلى الدور ربع النهائي.

ويستعد إيفرتون لمواجهة فليتوود تاون في الدور المقبل، بعدما حجز الأخير مقعده بين الثمانية الكبار بإقصاء أرسنال عبر ركلات الترجيح، ليضرب موعدًا مع إيفرتون في مواجهة يسعى خلالها الفريقان إلى مواصلة المشوار نحو اللقب.

ويطمح إيفرتون إلى استثمار فوزه على نيوكاسل ومواصلة التقدم في البطولة، بينما يتطلع فليتوود تاون إلى مواصلة مغامرته وتحقيق مفاجأة جديدة بعد إقصاء أرسنال.