رد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على تساؤل إحدى طالبات كلية التمريض، حول أسباب عدم توافر الاحتياجات والإمكانات الموجودة بالخارج داخل مصر، ورغبة خريجي وكوادر التمريض في السفر إلى الخارج.

ودعا خلال لقاء مع عدد من طلاب الجامعات بمحافظة السويس، خلال افتتاحه المرحلة الأولى للمستشفى الجامعي بالسويس، إلى ضرورة الاعتراف بأن "عنصر الدخل" هو العامل الأهم، موضحا أن الراغبين في السفر يجدون فرص العمل بدخول مالية أكبر في الخارج.

وأضاف: "نحن على علم بهذا الأمر، ونعلم أن لدينا مشكلة، ونستطيع أن نقول إن الدخول لدينا داخل الدولة المصرية ليست بالمستوى الذي يمكن مقارنته بدول أخرى"، متسائلا: "هل إحنا ساكتين على هذا الأمر؟ الإجابة لا، فنحن نحاول تطوير وتحسين مستوى الدخول بصورة كبيرة، ونعمل على هذا الأمر كدولة، وهو لن يحدث بين يوم وليلة، بل سيستغرق وقتا حتى نستطيع كمصر الوصول إلى المستوى الذي يمكنك القول معه إن مستوى الدخل هنا يماثل الظروف الموجودة في دول أخرى".

واستشهد بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الصادرة في منتدى مصر، والتي تستهدف زيادة الحد الأدنى للأجور من 8000 جنيه ليصل إلى 15 ألف جنيه بصورة تدريجية خلال السنتين أو الثلاث سنوات القادمة، بحيث تشهد كل سنة زيادة تدريجية حتى بلوغ الرقم المستهدف في العام الثالث إلى 15 ألف جنيه.

ونوه أن الجهاز الحكومي يضم 4 ملايين موظف، بخلاف العاملين بالهيئات الاقتصادية والجهات الأخرى التابعة للدولة، داعيا لحساب التكلفة المالية التي تتحملها الدولة عند تطبيق زيادة قدرها 7000 جنيه في الشهر لهؤلاء الموظفين على مدار السنوات الثلاث.

وشدد أن الدولة والحكومة تأمل وتتمنى أن تفوق الزيادة مستوى الـ 15 ألف جنيه إذا أتيحت الفرصة لذلك، معقبا: "يا رب نفسنا كحكومة وكدولة والرئيس السيسي موجهنا يا رب يبقى أكثر من الـ 15000، هو ده اللي إحنا كلنا بنشتغل عليه، وكل ما هيبقى عندي فرصة أن أنا أحسن بالأجور هنعملها، وهناك تدخلات أخرى نقوم بها مع الجامعات والجهات الأخرى، وعلى قدر شطارة المنشأة، نقدر نخلق له مسار مواز في صورة حوافز ومكافآت لنحسن أكثر من مستوى دخول كل الفئات وليس التمريض وحده".