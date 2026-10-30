دخل البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لريال مدريد، قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب في الدوري الإسباني عن شهر أكتوبر الجاري، فيما ظهر يان ديوماندي ضمن قائمة المنافسين على جائزة أفضل لاعب تحت 23 عامًا.

وجاء ترشيح مورينيو بعد قيادته ريال مدريد لتحقيق ثلاثة انتصارات متتالية في المسابقة، على حساب فياريال بنتيجة 1-0، وإشبيلية بنتيجة 4-1، وبرشلونة بنتيجة 2-1 في مواجهة الكلاسيكو، ليواصل الفريق الملكي نتائجه الإيجابية ويقلص الفارق مع متصدر جدول الترتيب إلى ثلاث نقاط.

وينافس المدرب البرتغالي على الجائزة كل من الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، وبليجرينو ماتارازو، مدرب ريال سوسيداد.

في المقابل، غاب الألماني هانسي فليك، المدير الفني لبرشلونة، عن القائمة النهائية للمرشحين، بعدما تلقى فريقه خسارة أمام ريال مدريد بنتيجة 2-1 في الكلاسيكو.

ديوماندي ينافس على جائزة أفضل لاعب شاب

وعلى صعيد جوائز اللاعبين، دخل يان ديوماندي قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب تحت 23 عامًا في الليجا، بعدما قدم مستويات مميزة خلال شهر أكتوبر.

وسجل اللاعب هدف الفوز لريال مدريد أمام فياريال، كما أحرز هدفًا وصنع آخر في مواجهة إشبيلية، وظهر بصورة لافتة خلال مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة.

ويواجه ديوماندي منافسة من أليكس فريمان، لاعب فياريال، وجون مارتن، لاعب ريال سوسيداد، وأدريان نينو، لاعب مالاجا، وروي ريفيفو، لاعب إلتشي.

وكان الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، قد دخل أيضًا قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني عن شهر أكتوبر، في ظل تألقه مع الفريق الملكي خلال الفترة الأخيرة.