وزير الخارجية: التدخلات الخارجية المسئول الأول عن حالة عدم الاستقرار في السودان ويجب وقفها كليا

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، أنّ هناك مجموعة من المبادئ تعكس أولويات السياسة الخارجية المصرية، مشددًا، على أن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ركز خلال القمة الروسية الأفريقية الثالثة على هذه المبادئ، أهمها مبدأ عدم عسكرة الوضع في البحر الأحمر، وأنّ مسؤولية الأمن والحوكمة حصرية على الدول المشاطئة، ثالثا، أن من حق الدول الحبيسة أن يكون لها نفاذ بحري.

وأضاف في لقاء خاص مع الإعلامي والكاتب الصحفي سمير عمر، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، على هامش أعمال القمة الروسية الأفريقية الثالثة، أنّ هذا النفاذ البحري يستند إلى شرطين أساسيين، هما القانون الدولي والتشاور المعنية، أما الشرط الثاني هو أن يكون النفاذ البحري لأغراض تجارية وليس لأغراض عسكرية.

وحول السودان، أن هذه القضية شديدة الأهمية بالنسبة لمصر باعتبارها إحدى دول الجوار الرئيسية للسودان، مشيرًا، إلى أن ثمّة أفكارًا كثيرة يجري التداول بشأنها للعمل على وقف الحرب الحالية وأن تكون هناك عملية سياسية بملكية سودانية والوقف الكامل لأي تدخلات خارجية لأن هذه التدخلات هي المسؤول الأول عن حالة عدم الاستقرار الموجودة في السودان .