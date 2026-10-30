اللواء سمير فرج: مصر فقدت نسبة كبيرة من أسلحتها في 1967 ولم تسقط بفضل وقوف الشعب خلف الدولة

قال اللواء سمير فرج، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن حروب الجيل الرابع والخامس تستهدف عقول الشعوب من خلال نشر الشائعات وإثارة الانقسامات، بهدف فقدان الثقة في الجيش ومؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام والتكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي أصبحت أدوات رئيسية في هذه الحروب.

وأضاف "فرج" عبر برنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، اليوم الخميس، أن أشكال الحروب تطورت من الجيل الأول والثاني والثالث، الذين اعتمدوا على السيوف والسهام والبارود والبنادق والمدافع، وصولًا إلى الدبابات والصواريخ، ثم الحروب التي تعتمد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وأوضح أن الحروب الحديثة لم تعد تعتمد على المواجهة العسكرية المباشرة، بل تستهدف إسقاط الدولة من الداخل عبر التأثير في الرأي العام، بما يؤدي إلى فقدان الثقة في الجيش والقضاء ومؤسسات الدولة.

وأشار إلى أن مصر تعرضت لهزيمة يونيو 1967 وفقدت نسبة كبيرة من أسلحتها، لكنها لم تسقط كدولة، حيث إن تماسك الشعب ووقوفه خلف الدولة كانا عاملين أساسيين في تجاوز تلك المرحلة.

وتطرق إلى مفهوم الحروب بالوكالة، موضحًا أنه يقوم على استخدام أطراف أخرى لخوض المواجهات ب