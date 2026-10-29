المفوضية الأوروبية تعرقل حظر النمسا لاستخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي

قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية اليوم الخميس، إن المفوضية تعرقل تطبيق النمسا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي فرض حظر وطني على استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح المتحدث أن مشروعات القوانين الوطنية التي تتداخل مع القيود العمرية المزمع فرضها على مستوى الاتحاد الأوروبي على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي سيجري تأجيلها مبدئيا لمدة عام واحد. ومن المقرر أن تسري خلال هذه الفترة آلية تعرف باسم فترة التجميد.

ويمكن النظر إلى هذا القرار أيضا باعتباره رسالة إلى ألمانيا وغيرها من دول الاتحاد الأوروبي، مفادها ضرورة عدم مواصلة وضع قوانين وطنية في الوقت الراهن، والتركيز بدلا من ذلك على دفع مقترح المفوضية الرامي إلى وضع قاعدة موحدة على مستوى أوروبا.

واقترحت بروكسل في سبتمبر السماح للأطفال بالوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي ابتداء من سن 13 عاما، مع عدم السماح بإنشاء حسابات على المنصات إلا اعتبارا من سن 15 عاما في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.

ويتعين على الدول الأعضاء التوصل إلى اتفاق على المستوى الأوروبي قبل تنفيذ المقترح التشريعي والتفاوض مع البرلمان الأوروبي، وهي عملية قد تستغرق أشهرا أو حتى سنوات.

وقال المتحدث باسم المفوضية، إن التركيز يجب أن ينصب على هذه المفاوضات. وحذر من خطر تجزئة القواعد داخل الاتحاد الأوروبي.

وبحسب المفوضية فإن اختلاف الحدود العمرية والتشريعات من دولة عضو إلى أخرى سيجعل تطبيق القواعد أمرا صعبا، كما سيعرقل تعامل منصات الإنترنت مع الاختلاف.