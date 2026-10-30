محمد مصطفى شردي: الممرات الاستراتيجية تسهل حركة التجارة داخل القارة الإفريقية

قال الإعلامي محمد مصطفى شردي، إن الممرات الاستراتيجية تسهم في تسهيل حركة التجارة داخل القارة الإفريقية وزيادة التبادل التجاري بين دولها، مشيرًا إلى أن هذه السياسة أسهمت خلال السنوات الماضية في توسيع الحضور المصري بالقارة.

وأضاف «شردي» عبر برنامجه «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»، اليوم الخميس، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حدد 5 محاور للرؤية المصرية لتحقيق التنمية في إفريقيا، خلال كلمته أمام الجلسة العامة للقمة الروسية الإفريقية، تشمل دعم إقامة الممرات الاستراتيجية والمناطق اللوجستية، وزيادة التجارة البينية الإفريقية، وتعزيز التعاون في مجال الطاقة والربط الكهربائي، وتحقيق الأمن المائي والغذائي، ودعم التنمية الزراعية.

وتابع أن الرئيس يدعم التقارب بين روسيا والقارة الإفريقية، مشيرًا إلى أنه تناول خلال لقائه أمس بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين العلاقات الثنائية والمشروعات المشتركة بين البلدين.

وتطرق إلى الأمن المائي، قائلاً إن الرئيس شدد على أهمية الالتزام بالاتفاقيات الدولية وعدم اتخاذ إجراءات أحادية بشأن الأنهار المشتركة بما يؤثر على حقوق الدول الأخرى، معتبرًا أن هذه الرسالة تتعلق بأزمة سد النهضة.