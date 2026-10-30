مساعد وزير الخارجية الأسبق: مشروعا الضبعة والمنطقة الاقتصادية يقدمان نموذجا تنمويا لبقية دول القارة

قالت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية لشئون إفريقيا الأسبق، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال كلمته بالقمة الروسية الإفريقية أهمية نهر النيل باعتباره نهرًا دوليًا عابرًا للدول، مشيرة إلى أهمية دور روسيا في التعامل مع إثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة.

وأضافت "عمر" عبر مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، اليوم الخميس، أن العلاقات بين روسيا وإثيوبيا قوية، وأن الرئيس حريص على أن تسهم موسكو في دفع إثيوبيا إلى التخلي عن التعنت والإجراءات الأحادية في ملف سد النهضة.

وتابعت أن الرئيس تناول في كلمته القضايا الأمنية بشكل شامل، بما في ذلك الأمن القومي والغذائي وأمن الطاقة، إلى جانب التنمية المستدامة في إفريقيا، مشيرة إلى تأكيده أهمية أمن البحر الأحمر ورفض أي وجود عسكري على شواطئه.

واستكملت أن الرئيس عرض نموذج التعاون المصري الروسي، من خلال مشروع محطة الضبعة النووية والمنطقة الاقتصادية الروسية، معتبرة أنه نموذج مهم بالنسبة للدول الإفريقية الأخرى في تعزيز التعاون وتحقيق التنمية.

وأشارت إلى أن الرئيس أبرز الدور المصري في الحفاظ على وحدة الأراضي السودانية ودعم الاستقرار والأمن في ليبيا، باعتبارهما دولتين متاخمتين للحدود المصرية وترتبطان بالأمن القومي المصري.

واستطردت أن السياسة الخارجية المصرية منذ تولي الرئيس السيسي الحكم تقوم على عدم تفضيل قوة دولية على أخرى، مشيرة إلى أن مصر تحافظ على علاقات جيدة مع الولايات المتحدة والدول العربية وروسيا والصين.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخميس، في القمة الروسية الإفريقية الثالثة، المنعقدة بالعاصمة الروسية موسكو، وألقى كلمة مصر خلال القمة.