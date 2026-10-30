أحمد فؤاد أنور: نتنياهو يسعى لإلغاء الانتخابات الكنيست بذريعة دعم قطر لفلسطينيي 48

قال الدكتور أحمد فؤاد، أستاذ العبري الحديث بجامعة الإسكندرية، إن محاولة إبعاد فلسطينيي 48 عن المعادلة السياسية تكشف التناقض مع السردية الإسرائيلية بشأن الديمقراطية وحرية التعبير.

وأضاف «فؤاد» عبر برنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة «الحياة»، اليوم الخميس، أن بنيامين نتنياهو، رئيس حزب «الليكود»، يحاول إلغاء الانتخابات الإسرائيلية بحجة تدخل قطر واتهمها بدعم الأحزاب الفلسطينية داخل إسرائيل، المعروفة بفلسطينيي 48 واعتبر أن ذلك محاولة لقطع الطريق أمامهم.

وتابع أن لجنة الانتخابات أفادت بعدم وجود تجاوزات كبيرة، وأن «نتنياهو» يعوّل حاليًا على اتهام قطر بالتدخل في الانتخابات لإلغاء إجرائها، مضيفًا أن المذابح والإبادة الجارية في قطاع غزة تأتي ضمن القضايا الأساسية المطروحة.

وأظهرت النتائج الجزئية للانتخابات الإسرائيلية، بعد فرز نحو 95.4% من الأصوات، استمرار معسكر بنيامين نتنياهو عند 53 مقعدًا، مقابل 48 للأحزاب الداعمة لجادي آيزنكوت، و19 للأحزاب العربية.

وكان الاقتراع جرى الثلاثاء 27 أكتوبر الجاري، وتتواصل عملية فرز المظاريف المزدوجة والمراجعات المرتبطة بها.، وتبقى حصيلة المقاعد قابلة للتغير مع استكمال احتساب الأصوات وحسابات توزيع المقاعد.