أكد جمال خالد عبد الناصر، حفيد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، أن أفريقيا كانت تمثل ركيزة أساسية في فلسفة الثورة، مشيرًا إلى أن جده عاش ومات مدافعًا عن استقلال مصر، انطلاقًا من إيمانه بأهمية القارة الأفريقية ودورها في تحقيق الاستقلال والتحرر.

وأوضح "جمال" في حواره مع الإعلامي نشات الديهي من موسكو خلال تغطيته للمنتدى الإعلامي الروسي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الأربعاء، أن الاهتمام بأفريقيا كان من الأولويات في رؤية الزعيم الراحل، نظرًا لما تمتلكه القارة من ثروات ثقافية وتاريخية وحضارية، مؤكدًا أنها تمثل أحد الأسس المهمة للحضارة الإنسانية.

وأشار حفيد الزعيم الراحل إلى أن أفريقيا اليوم تختلف كثيرًا عن القارة التي كانت تسعى إلى الاستقلال في الماضي، إذ أصبحت تمتلك إمكانات علمية وتكنولوجية وتاريخية تؤهلها للريادة في العديد من المجالات.

وأضاف أن القارة تواجه تحديات ومؤامرات متعددة، في ظل تزايد الاهتمام الدولي بها وبما تمتلكه من إمكانات وموارد، لافتًا إلى أن هذه الأهمية تستدعي تعزيز الوعي بمكانة أفريقيا والعمل على تحقيق تطلعات شعوبها.

وشدد جمال خالد عبد الناصر، على أهمية التمسك بهذه الرؤية والعمل على تحويلها إلى واقع ملموس، بما يسهم في تعزيز مكانة القارة الأفريقية ودعم قدرتها على تحقيق التنمية والتقدم.