حسام بدراوي يقترح على الرئيس السيسي تعيين 3 نواب: مدني وعسكري وسيدة

قال المفكر السياسي الدكتور حسام بدراوي إنه يقترح على الرئيس عبد الفتاح السيسي تعيين ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية خلال السنوات المقبلة، بحيث يكون أحدهم مدنيًا والثاني صاحب خلفية عسكرية والثالثة سيدة.

وأضاف في تصريحات خلال لقائه بالإعلامي أحمد موسى عبر شاشة صدى البلد في برنامج «على مسئوليتي»، أن النواب الثلاثة يمكن أن يتولوا مهام واضحة لمدة ثلاث سنوات، بما يتيح للمواطنين متابعة أدائهم وتقييم قدراتهم على تحمل المسئولية العامة.

وقال بدراوي: «واحد مدني، وواحد بخلفية عسكرية، وواحدة ست»، موضحًا أن إسناد ملفات محددة إليهم يسمح بظهورهم أمام المجتمع ومحاسبتهم على نتائج أعمالهم.

وأكد في الوقت نفسه أن التدريب في الأكاديمية العسكرية لا ينبغي أن يتحول إلى شرط أمام الترشح لرئاسة الجمهورية، مشددًا على احترامه للمؤسسة العسكرية ودورها، مع اعتبار مصر دولة تقوم على مؤسسات ومسارات متعددة.

وأضاف: «الأكاديمية العسكرية ما تبقاش ده شرط عشان أبقى رئيس»، موضحًا أن شروط الترشح تحددها النصوص الدستورية والقانونية، وليس أي مسار تدريبي إضافي.

وشدد بدراوي على أن حق الترشح يظل مكفولًا لكل من تنطبق عليه الشروط الدستورية، فيما يبقى الحكم النهائي للناخب، قائلًا: «أنا إذا رشحت نفسي وأقنعتك إن أنا عندي هذه القدرات، انتخبني.. ما أقنعتكش، ما تنتخبنيش».