وزير الخارجية: نستقبل مليوني سائح روسي سنويا كأحد أكبر الأسواق الوافدة لمصر

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، إن علاقات الشراكة بين مصر وروسيا الاتحادية تشهد نموًا في مختلف المجالات، مؤكدًا على أهمية السياحة الروسية باعتبارها أحد أكبر الأسواق السياحية الوافدة إلى مصر، إلى جانب السوق الألمانية، بنحو مليوني سائح لكل منهما.

وأضاف "عبد العاطي" خلال حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني عبر قناة المحور، أمس الأربعاء، على هامش القمة الروسية الإفريقية الثالثة، أن المقاصد السياحية المصرية لم تعد تقتصر على شرم الشيخ والغردقة بالنسبة للسائح الروسي، بل امتدت إلى مدينة العلمين الجديدة والساحل الشمالي، خاصة خلال فصل الصيف.

وأشار إلى أن تدشين خطوط طيران "تشارتر" مباشرة بين المدن الروسية ومطاري العلمين وبرج العرب بالإسكندرية جاء بعد اعتماد السلطات الفيدرالية الروسية معايير الأمان في المطارين، بما يتيح وصول السياح الروس مباشرة إلى هذه المقاصد.

وتابع أن الرحلات المباشرة تسهم في تنويع المقاصد السياحية المصرية، مضيفًا أن اعتدال الطقس في هذه المناطق من مصر مقارنة بروسيا يدعم جذب السياح على مدار العام.

وأكد أن التعاون الاقتصادي يمثل جانبًا مهمًا من العلاقات بين البلدين، خاصة في مجالات مراكز تخزين الحبوب والبترول والمنطقة الصناعية الروسية، إلى جانب تنامي الاهتمام بالسياحة الثقافية عقب افتتاح المتحف المصري الكبير.