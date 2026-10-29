 الدفاع الروسية: استهداف سفينة محملة بشحنات عسكرية أثناء توجهها إلى أوديسا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الدفاع الروسية: استهداف سفينة محملة بشحنات عسكرية أثناء توجهها إلى أوديسا


نشر في: الخميس 29 أكتوبر 2026 - 8:34 ص | آخر تحديث: الخميس 29 أكتوبر 2026 - 8:34 ص

 أعلنت الدفاع الروسية صباح اليوم الخميس أن طائرات مسيرة تابعة لها ضربت الليلة الماضية سفينة كانت تحمل شحنات عسكرية إلى ميناء أوديسا بجنوب أوكرانيا.


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