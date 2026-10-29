الدفاع الروسية: استهداف سفينة محملة بشحنات عسكرية أثناء توجهها إلى أوديسا

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أعلنت الدفاع الروسية صباح اليوم الخميس أن طائرات مسيرة تابعة لها ضربت الليلة الماضية سفينة كانت تحمل شحنات عسكرية إلى ميناء أوديسا بجنوب أوكرانيا.