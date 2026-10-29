شعبة التعدين بالمهندسين: توطين صناعة الرمال السوداء يعظم الثروات المعدنية ويدعم تصنيع توربينات الرياح

قالت الدكتورة منال متولي، رئيس شعبة هندسة التعدين والبترول بنقابة المهندسين، إن توطين صناعة الرمال السوداء يمثل خطوة مهمة لتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية في مصر، ودعم تصنيع المنتجات الصناعية ذات القيمة المضافة، بما يسهم في تقليل الاعتماد على استيراد التكنولوجيا.

وأضافت "متولي"، عبر برنامج "الاقتصاد 24”، على القناة الأولى، اليوم الأربعاء، تعليقًا على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوطين صناعات الرمال السوداء، أن ربط ملف الرمال السوداء بالطاقة الجديدة والمتجددة يعكس أهمية هذه الثروة في دعم الاقتصاد، مشيرة إلى أن المعادن المستخرجة منها يمكن أن تسهم في تصنيع توربينات الرياح.

وتابعت أن الوصول إلى المستهدفات الخاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة يتطلب تنفيذ الخطط المرتبطة بتوطين الصناعات، مشيرة إلى أن مصر تمتلك بالفعل إمكانات لفصل عدد من المعادن، من خلال مصنع البرلس، بينما تحتاج مراحل أخرى إلى تكنولوجيا متقدمة، خاصة في عمليات تنقية المعادن.

وأكدت أن الاستفادة من الرمال السوداء لا تقتصر على استخراج الخامات، بل تمتد إلى تصنيع منتجات نهائية ذات قيمة مضافة، بما يدعم توطين الصناعات وتقليل الاستيراد.



واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمدينة العلمين الجديدة، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المُتجددة، والمهندس أحمد العبد رئيس مجلس إدارة شركة كونكورد للهندسة والمقاولات.

وصرّح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد استعراضًا لمُستجدات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمُتجددة، والتي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المُتجددة إلى 45% من إجمالي الطاقة المُولدة بحلول عام 2028؛ وذلك في ضوء توجه الدولة للاعتماد على الطاقات الجديدة والمُتجددة في مزيج الطاقة، وما يتطلبه ذلك من التوسع في تقنيات تخزين الطاقة الكهربائية بنظام البطاريات لتأمين الشبكة القومية واستقرار واستمرارية التغذية الكهربائية.