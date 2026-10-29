عبد العاطي: تجاوز برميل النفط 117 دولارا يفرض ضغوطا شديدة على الاقتصاد المصري

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، إن مصر توظف علاقاتها المتميزة مع مختلف الأطراف الدولية الفاعلة، كالولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين والبرازيل والاتحاد الأوروبي، للعمل على خفض التصعيد في المنطقة، خاصة في الخليج العربي.

وأضاف "عبد العاطي" خلال حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني عبر قناة المحور، مساء الأربعاء، على هامش القمة الروسية الإفريقية الثالثة، أن مصر لديها اتصالات مكثفة مع إيران، وعلاقات أخوية مع الدول في مجلس التعاون الخليجي، مؤكدًا أن أمنها واستقرارها جزء من أمن مصر واستقرارها.

وتابع أن مصر، باعتبارها ركيزة للاستقرار في المنطقة، تسعى إلى خفض التصعيد، محذرًا من أن استمراره سيؤدي إلى مزيد من المعاناة لشعوب المنطقة والعالم، مشيرًا إلى أن تجاوز سعر برميل النفط 117 دولارًا يفرض ضغوطًا شديدة على الاقتصاد المصري، إذ وُضعت الموازنة في العام الماضي على أساس سعر 65 دولارًا للبرميل.

واستكمل أن مصر تتواصل مع مختلف الأطراف بشأن الأزمات الإيرانية والأوكرانية واليمنية، لافتًا إلى وجود تواصل مباشر ومستمر مع الجانبين الروسي والأوكراني للعمل على خفض التصعيد وتأمين حرية الملاحة في البحر الأسود.

وأكد أن مصر توظف اتصالاتها مع إيران والولايات المتحدة، بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإقناع الأطراف بأن الحلول العسكرية لن تحسم الأزمات، بل ستؤدي إلى مزيد من الخراب والدمار في المنطقة.

ولفت إلى أن مصر تتواصل مع سلطنة عمان وإيران بشأن الملف اليمني، للعمل على وقف الاعتداءات والعودة إلى المفاوضات وتحقيق الانسحاب المطلوب، وصولًا إلى حلول سياسية وفقًا لخارطة الطريق المعتمدة منذ عام 2022.

وشدد على أن التحركات المصرية تعكس مصداقية دورها في تطبيق مبدأ الاتزان الاستراتيجي، والابتعاد عن الاستقطاب أو التحالف مع طرف ضد آخر، مؤكدًا أن الانفتاح على جميع الأطراف يدعم الحوار ويعكس سلامة السياسة الخارجية المصرية.