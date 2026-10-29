شيرين عبدالوهاب تعود للغناء في بيروت 26 نوفمبر المقبل

بعد ما يقرب من 4 أشهر على الحفلة التي أعلنت بها شيرين عبد الوهاب عن عودتها في الساحل الشمال يوم 7 أغسطس الماضي، وطرحها 5 أغنيات جديدة، تحيي شيرين عبد الوهاب ثاني حفلاتها خارج مصر، في العاصمة اللبنانية بيروت، يوم 26 نوفمبر المقبل، بقاعة "كونجرس أرينا"، في ليلة وصفتها الصفحة الرسمية لشيرين عبد الوهاب على فيسبوك بأنها ستكون "ليلة موسيقية مليئة بالمشاعر".

كانت شيرين عبد الوهاب طرحت من بداية الصيف الماضي 5 أغنيات جديدة، ثلاثة منها من تأليف وتلحين عزيز الشافعي، وهي "الحضن شوك" و"تباعا تباعا" و"بحرية" التي قامت بغنائها مع الفنان محمد حماقي، قبل أن تتوقف لشهرين تقريبا عن إصدار أغنيات جديدة، وتتبعها بطرح أغنيتين جديدتين في الأول من أكتوبر الحالي، وهما "خاين" كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان وليد سعد، و"كان عندك كام سنة" كلمات أمير طعيمة، وألحان مدين.