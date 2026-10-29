5 شهداء وعشرات المصابين خلال 24 ساعة جنوب قطاع غزة

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يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه الـ 386 في مختلف مناطق قطاع غزة.

وأدت الخروقات الاسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية الى استشهاد خمسة مواطنين وإصابة أعداد أخرى بجراح في مختلف مناطق القطاع.

واستهدف الاحتلال نقطة تفتيش للبضائع قرب فش فرش بمواصي رفح ما أسفر عن استشهاد اربعة موظفين واصابة العشرات من المواطنين نقل منهم 15 إلى مشفى ناصر بخان يونس.

ونعى الاعلام الحكومي بغزة الشهداء الموظفين وهم: محمود أبو نعمة، محمد حميد شريق أبو سلطان ، همام جبر السيد أبو لبدة ووسام عدوان.

وفي وقت سابق اغتال الاحتلال المواطن محمد عليان البيوك في قصف استهدفه في حارة البيوك وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

واستهدفت مسيرة اسرائيلية تجمع للمواطنين بمواصي بلدة القرارة شمالي مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وادّت الغارة إلى إصابة خمسة مواطنين بجراح احدهم بالغة الخطورة، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

كما استهدف الاحتلال تجمع للمواطنين بشارع العشرين بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة ما أسفر عن إصابة ثلاثة مواطنين بجراح.

وليلا استمرّ إطلاق النار نحو المناطق الشرقية من خان يونس ونحو الاحياء الشرقية لمدينة غزة.

وشاركت الزوارق الحربية في إطلاق النار في عرض بحر مدينة غزة.

وبلغ عدد الشهداء الذين وصلوا مشافي وزارة الصحة خلال الـ24 ساعة الماضية ثلاثة شهداء و 11 مصابا.

ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر) بلغ إجمالي عدد الشهداء: 1568 شهيدا، إضافة إلى 5649 مصابا وإجمالي حالات الانتشال: 845 شهيدا.

بلغ عدد الشهداء منذ بداية العدوّان الاسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023: 74564 شهيدا، و175770 مصابا.



