انطلاق جلسات اليوم الختامي لأسبوع القاهرة التاسع للمياه

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انطلقت، قبل قليل، جلسات اليوم الختامي لأسبوع القاهرة التاسع للمياه، الذي يعقد تحت عنوان "المياه حافزًا للسلام والازدهار المشترك وكوكب مستدام".

وتناقش الجلسة العامة الخامسة مواجهة تحديات المياه من خلال الأدوات الفنية، والأطر الاجتماعية، والتمويل، وحوكمة المياه الوطنية.



وتتضمن الفعاليات جلسة فنية لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) حول تعظيم إنتاجية المياه في الزراعة اعتمادًا على أدلة الاستشعار عن بعد والتحليل الاقتصادي، إلى جانب تنظيم مسابقة شباب المخترعين في مجال المياه.

كما تعقد الفاو الاجتماع الثامن للجنة الفنية المشتركة الرفيعة المستوى للمياه والزراعة في جلسة مغلقة، فيما ينظم الاتحاد الأوروبي حدثًا مغلقًا لتحويل أدلة الشباب إلى ورقة سياسات، وإعلان نتيجة مسابقة برنامج تدريب الصحفيين "المياه وقصص مياه النيل".

كما تتضمن الفعاليات مسابقة حملة "حافظ على مياهنا"، وجلسة علمية لمواجهة تحديات المياه عبر الأدوات الفنية والأطر الاجتماعية والتمويل وحوكمة المياه.

ويُختتم اليوم رسميًا بتنظيم الحفل الختامي لأسبوع القاهرة للمياه.