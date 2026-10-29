رئيس لجنة الانتخابات الإسرائيلية يطلب من الشاباك التحقيق في شبهات تمويل أجنبي ورشوة انتخابية

وجه رئيس لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، القاضي "نوعام سولبرج"، رسالة إلى رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، "دافيد زيني"، طلب فيها فتح تحقيق في شبهات تتعلق بتمويل أجنبي وتأثير غير مشروع على الانتخابات، بما في ذلك شبهات رشوة انتخابية من جهات أجنبية.

وقال "سولبرج"، في رسالته، إن شكوكاً جدية أُثيرت بشأن احتمال ممارسة تأثير غير ملائم على العملية الانتخابية الاسرائيلية، من خلال تمويل تقدّمه جهات أجنبية تعمل، بحسب الشبهات الواردة، ضد المصالح الإسرائيلية خلال الانتخابات، بحسب وكالة "معاً" الفلسطينية.

وأوضح القاضي أنه لا يستطيع الجزم بصحة هذه الشبهات، لكنه شدّد على ضرورة التحقيق فيها، نظراً إلى ارتباطها بجهات أجنبية، وما قد يترتب عليها من تداعيات على نزاهة انتخابات الكنيست.

وأضاف أن التحقيق يهدف إلى ضمان نزاهة العملية الانتخابية، ومنع أي نشاط غير قانوني من شأنه الإضرار بالنظام الديمقراطي، والحفاظ على ثقة الجمهور في نتائج الانتخابات وسلامة إجراءاتها.

وطلب سولبرج من رئيس "الشاباك" التحقيق في هذه الشبهات، مؤكداً أهمية التعامل معها لضمان نزاهة الانتخابات، دون أن تحدد الرسالة هوية الجهات الأجنبية المشتبه بها أو تقدم تفاصيل إضافية بشأن طبيعة التمويل المزعوم.