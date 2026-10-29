وزيرة التنمية المحلية ووزير الثقافة يتابعان تنفيذ تمثال مجدي يعقوب بالجيزة

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عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، اجتماعًا بمقر وزارة التنمية المحلية والبيئة بالعاصمة الجديدة، بحضور الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، وعدد من قيادات الوزارتين، والفنان النحات عصام درويش.

واستهدف الاجتماع استعراض آخر المستجدات المتعلقة بمشروع تصميم وتنفيذ تمثال الطبيب العالمي الدكتور مجدي يعقوب، المقرر إقامته بميدان الكيت كات بحي إمبابة بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بين صندوق التنمية الثقافية ومحافظة الجيزة والجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمشروع والخطوات التي نُفذت خلال الفترة الماضية ضمن مرحلته الأولى، والتي تشمل تصميم وتنفيذ نموذجين للتمثال، الأول بارتفاع 45 سم، والثاني بارتفاع متر واحد.

كما جرى الانتهاء من القالب الخاص بالتمثال بالحجم الطبيعي، تمهيدًا لبدء المرحلة الثانية من المشروع، والتي تتضمن صب التمثال من البرونز، وتصميم وتنفيذ نموذج له بالحجم الطبيعي.

وتناول الاجتماع توفير التمويلات المالية اللازمة لتسريع الانتهاء من المشروع، إلى جانب الإعداد لصياغة الرؤية البصرية والجمالية لموقع التمثال بميدان الكيت كات.

وخلال اللقاء، وجه الوزيران بسرعة الانتهاء من تنفيذ المراحل المتبقية من المشروع، تمهيدًا لتدشين التمثال رسميًا خلال النصف الأول من عام 2027.

وأكدا أهمية التنسيق المستمر بين وزارات التنمية المحلية والبيئة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والثقافة، ومحافظة الجيزة، والجهاز القومي للتنسيق الحضاري بوزارة الثقافة، لاستكمال الخطوات المطلوبة ورفع كفاءة ميدان الكيت كات، وتنفيذ أعمال التجميل والتشجير اللازمة للميدان بالكامل.

ويأتي ذلك بما يليق بالطبيب العالمي الدكتور مجدي يعقوب، باعتباره قيمة مصرية وعالمية ورمزًا للإنسانية والتفاني في العمل، وذلك عقب وضع التمثال.