 إيران: أسقطنا طائرة مسيرة عسكرية أمريكية أخرى - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إيران: أسقطنا طائرة مسيرة عسكرية أمريكية أخرى

طهران - (د ب ا)
نشر في: الخميس 29 أكتوبر 2026 - 11:28 ص | آخر تحديث: الخميس 29 أكتوبر 2026 - 11:28 ص

قالت إيران إنها أسقطت طائرة مسيرة عسكرية أخرى أمريكية ، وذلك في ظل تصاعد التوترات العسكرية مع الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء نقلا عن قوات الحرس الثوري الإيراني القول إن نظاما دفاعيا جويا متقدما جديدا اعترض طائرة مسيرة من طراز ام كيو-1 بريداتور ودمرها فوق شرق مضيق هرمز. ولم يؤكد الجيش الأمريكي التقرير.

وبحسب التقرير الإيراني، فإن القوات المسلحة الإيرانية دمرت 14 طائرة مسيرة من هذا النوع وأكثر من طائرة مسيرة من طراز 50 ام كيو-9 ريبير منذ اندلاع الحرب في أواخر فبراير الماضي. ويشار إلى أنه لا يمكن التحقق من هذه التصريحات بصورة مستقلة.

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