الهلال الأحمر المصري يرسل أكثر من 7258 طنا من المساعدات إلى غزة

يواصل الهلال الأحمر المصري تنفيذ حملة «سنابل العطاء.. من زاد العزة»، التي شهدت الدفع بمئات الشاحنات المحملة بأكثر من 7258 طنًا من الدقيق والسلال الغذائية إلى القطاع على مدار الأيام الماضية.

وجاء ذلك استجابةً لأزمة الخبز الحادة وتعطل المخابز، ودعمًا لاحتياجات الأسر الفلسطينية المتضررة، وذلك في إطار جهوده المستمرة لدعم الأمن الغذائي بقطاع غزة.

وتستهدف حملة «سنابل العطاء» المساهمة في توفير الخبز والغذاء للأشقاء الفلسطينيين، من خلال توفير الدقيق اللازم للمساهمة في تشغيل المخابز واستمرار إنتاج الخبز، إلى جانب إيصال السلال الغذائية التي تضم مجموعة من المواد الغذائية الأساسية إلى الأسر المتضررة، بما يسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية التي يعيشها الأهالي داخل القطاع.

وفي إطار توسيع نطاق الاستجابة للاحتياجات الغذائية داخل القطاع، تستهدف الحملة الوصول بالمساعدات إلى أكثر من مليون ونصف مليون مستفيد من الأشقاء الفلسطينيين، من خلال توفير الدقيق والسلال الغذائية، بما يسهم في توفير الخبز والغذاء الأساسي.

وتأتي حملة «سنابل العطاء.. من زاد العزة» استكمالًا لمبادرة «لقمة هنية من مصر إلى غزة»، التي أطلقها الهلال الأحمر المصري العام الماضي لتوفير الخبز الطازج، الذي أُعد بأيدي متطوعي الجمعية داخل المخبز الآلي بمركز الإمداد الغذائي «المطبخ الإنساني» التابع للهلال الأحمر المصري بمدينة الشيخ زويد في شمال سيناء.

ويواصل الهلال الأحمر المصري تجهيز وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين عبر قوافل «زاد العزة.. من مصر إلى غزة»، تأكيدًا لاستمرار الدعم الإنساني المصري.

فيما يواصل العمل على الحدود منذ بدء الأزمة، مع الحفاظ على جاهزية مراكزه اللوجستية وتكثيف جهوده لتجهيز وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، التي تجاوز إجماليها مليونًا و50 ألف طن، بمشاركة أكثر من 75 ألف متطوع بالجمعية.