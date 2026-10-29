آيزنكوت يحذر من استغلال التحقيق بشأن الانتخابات لتأخير أداء اليمين في الكنيست

حذر زعيم حزب يشار الإسرائيلي غادي آيزنكوت من استغلال أطراف سياسية للتحقيق في مزاعم حول تدخل أجنبي في انتخابات الكنيست بهدف تأخير مراسم أداء اليمين في البرلمان.

وقال آيزنكوت: "على إسرائيل أن تبذل قصارى جهدها لحماية نزاهة الانتخابات من أي محاولات للتدخل أو التلاعب أو التضليل، وأن تحقق بدقة في كل شكوى.

وأضاف: "وفي الوقت ذاته، يجب ألا يُسمح للأطراف السياسية باستغلال هذا الوضع للتأثير على موعد أداء اليمين للكنيست السادس والعشرين"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وفي وقت سابق، طلب رئيس لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، القاضي نوعام سولبيرج، من رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك"، ديفيد زيني، التحقيق في مزاعم تتعلق بتدخل أجنبي في الانتخابات.

وكتب سولبيرج: "لقد وردت إلى علمي شبهات خطيرة حول ممارسة تأثير غير مشروع على الانتخابات، وذلك من خلال تمويل قدمته جهات أجنبية تعمل ضد المصالح الإسرائيلية"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأضاف: "على الرغم من أنني لا أستطيع الجزم بصحة هذه الشبهات، إلا أنني أرى - نظرا لأنها تنطوي على أطراف أجنبية - أنه من الواجب إجراء تحقيق شامل بشأنها".

ولم يتم تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة هذه الشبهات أو الدول التي يُزعم تورطها.

وقال سولبيرج: "في ضوء ذلك، أوجهكم ببذل قصارى جهدكم للتحقيق في هذه الشبهات، مستعينين بصلاحيات جهاز الشاباك للكشف عن أدلة إما تؤكد هذه المزاعم أو تدحضها".

وتابع: "بهذه الطريقة فقط يمكننا ضمان ثقة الجمهور في العملية الانتخابية والحفاظ على نزاهة المسار الديمقراطي". كما طلب سولبيرج إطلاعه على أي نتائج يتم التوصل إليها في غضون أسبوع.

وأصدر حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بيانا أمس ، قال فيه إن "الانتخابات في إسرائيل سُرقت على يد أحزاب عربية تدعم الإرهاب والقضاء على الدولة اليهودية"، على حد تعبيره.

وزعم الحزب "وقوع مخالفات تشمل الرشوة والتهديد والعنف والتزوير واستخدام برامج محظورة لحث الناخبين على التصويت" في مراكز الاقتراع العربية.

وأضاف أنه يحيل إلى الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك) ولجنة الانتخابات "مئات الإفادات والأدلة" بشأن ما وصفه بـ"سرقة الانتخابات" في مراكز اقتراع عربية.