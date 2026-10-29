القضاء العراقي: السجن المؤبد 20 عاما بحق 3 فرنسيين أدينوا بالانتماء لداعش

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قررت محكمة عراقية اليوم الخميس إنزال عقوبة السجن المؤبد لمدة 20 عاما بحق ثلاثة أشخاص يحملون الجنسية الفرنسية لادانتهم بالانتماء إلى تنظيم داعش في سوريا والعراق.

وحسب قرار قاضي المحكمة الجنائية الثالثة في بغداد /الكرخ ، شمل الحكم كل من (أمير عبد القادر) المكنى بأبي براء الفرنسي ولد عام 1989 بمدينة ليل الفرنسية من إصول جزائرية و (كمال حبيب أحمد) / 42 عاما / فرنسي من إصول تونسية يكنى أبو سمية المهاجر ، وتشارلي سان ريمون / 32 عاما / فرنسي الجنسية من إصول فيتنامية مولود في باريس ويكني بأبي سفيان.

وكانت محكمة جنايات الكرخ الثالثة قضت أول أمس الثلاثاء على ستة من عناصر داعش يحملون الجنسية الفرنسية بالسجن بالمؤبد لمدة 20 عاما واخر بـ15 عاما.

وشرعت المحكمة منذ 20 سبتمبر في محاكمة47 من عناصر داعش يحملون الجنسية الفرنسية وفق توقيتات زمنية تحددها المحكمة.

ولجأت المحكمة إلى تكليف محامين عراقيين للدفاع عن المتمهين بعد تعذر وصول محامين فرنسيين حسب طلب المتهمين.

وكانت السلطات العراقية استقبلت مطلع العالم الحالي نحو 5064 عنصرا من تنظيم داعش بينهم نحو ثلاثة آلاف و543 سوريا و270عراقيا وحوالي 2000 يحملون جنسيات عربية وأوروبية واسيوية.