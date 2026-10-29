 استقالة وزير الإسكان في هونج كونج بعد تحقيق كشف قصورا في الرقابة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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استقالة وزير الإسكان في هونج كونج بعد تحقيق كشف قصورا في الرقابة

هونج كونج - (أ ب)
نشر في: الخميس 29 أكتوبر 2026 - 11:23 ص | آخر تحديث: الخميس 29 أكتوبر 2026 - 11:23 ص

اعتذر زعيم هونج كونج، جون لي، اليوم الخميس، معلنا استقالة وزير الإسكان في حكومته من منصبه، وذلك عقب تحقيق في أكثر الحرائق دموية التي شهدتها المدينة منذ عقود، والذي خلص إلى وجود قصور في الرقابة التنظيمية.

وكان حريق هائل قد اندلع في نوفمبر الماضي، ليأتي على سبعة مبان في مجمع سكني في إحدى ضواحي شمال المدينة، مما أسفر عن مقتل 168 شخصا وتشريد آلاف آخرين.

وأمضى العديد من السكان السابقين في مجمع "وانج فوك كورت" نحو العام في انتظار معرفة كيف ستتعامل الحكومة مع مسألة المساءلة عن هذه الكارثة، التي أودت بحياة أحبائهم ودمرت منازلهم، التي كانت تخضع آنذاك لأعمال صيانة.

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