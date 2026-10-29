6 قتلى في إعصار قبالة الساحل الشرقي للهند

قال مسئولون في الهند إن ستة على الأقل لقوا حتفهم، ولا يزال انقطاع التيار الكهربائي مستمرا في عدة مناطق على طول الساحل الشرقي ‌للبلاد، اليوم الخميس، وذلك بعد يوم من اجتياح الإعصار أرناب للمنطقة، مصحوبا بأمطار غزيرة ورياح عاتية.

وذكرت صحيفة تايمز أوف إنديا نقلا عن مسئولين محليين أن عدد القتلى بلغ تسعة جراء وقائع تعرض لصعقات كهربائية وانهيار أشجار ⁠ومنازل.

وقال مسؤول في حكومة ولاية أندرا براديش إن العدد الرسمي للقتلى هو ستة أشخاص.

ووصل إعصار أرناب، الذي صنفته إدارة الأرصاد الجوية في الهند على أنه في ثالث أعلى فئة على مقياسها، لليابسة في ولاية أندرا براديش في وقت مبكر من صباح أمس ، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

ونقل بيان عن رئيس وزراء الولاية نارا تشاندرايابو نادو ، قوله إن الإعصار تسبب في تضرر ما لا يقل عن ‌15 ⁠ألف عمود كهرباء.

وأضاف أن التقدم التكنولوجي مكن الحكومة من تحديد المناطق التي من المرجح أن تتعرض لأكبر قدر من التأثير والحد من الخسائر في الأرواح والممتلكات.

وقال مسئولون إن سفينة شحن ترفع علم ⁠جزر مارشال، وعلى متنها 20 من أفراد الطاقم، جنحت قبالة سواحل ولاية أندرا براديش، ولا تزال عالقة اليوم الخميس بسبب هياج البحر.

وتم إجلاء ⁠أكثر من 180 ألف شخص في ولايتي أندرا براديش وأوديشا قبل وصول الإعصار.

وأغلقت بعض المدارس وألغيت بعض خدمات القطارات ⁠والرحلات الجوية.

وتشكل إعصار أرناب فوق خليج البنغال، وهو منطقة رئيسية للأعاصير المدارية التي تسببت في عواصف عاتية على ساحل الهند الشرقي.