مصر للطيران تعلن تعديل مواعيد إقلاع رحلاتها تزامنا مع بدء العمل بالتوقيت الشتوي

• الشركة تدعو المسافرين إلى التواجد بالمطارات قبل موعد الإقلاع بوقت كافٍ لإنهاء إجراءات السفر

أعلنت شركة مصر للطيران، أن مواعيد إقلاع الرحلات المغادرة من المطارات المصرية ستُطبق وفقًا للتوقيت الشتوي، اعتبارًا من الدقيقة الأولى من يوم الجمعة الموافق 30 أكتوبر، تزامنًا مع بدء العمل بالتوقيت الشتوي في مصر.

وتهيب مصر للطيران بعملائها المسافرين ضرورة التواجد بصالات السفر بالمطارات قبل موعد إقلاع رحلاتهم بوقت كافٍ، بما يتيح لهم إنهاء إجراءات السفر بسهولة ويسر، وتجنب أي تأخير قد يؤثر على مواعيد رحلاتهم.

وأكدت الشركة حرصها على تقديم أفضل الخدمات للمسافرين، داعيةً عملاءها الراغبين في الاستفسار عن مواعيد الرحلات أو الحصول على مزيد من المعلومات إلى التواصل عبر قنوات الاتصال التالية:

- 1717: من أي هاتف محمول داخل مصر.

- 090070000: من الخطوط الأرضية داخل مصر.

- +97142306666: الرقم الدولي.

- +966122297777: الرقم الدولي.

- الموقع الإلكتروني الرسمي من هنا.

- أو من خلال أقرب مكتب بيع تابع لمصر للطيران.

وشددت الشركة على أهمية مراجعة مواعيد الرحلات وفقًا للتوقيت الشتوي الجديد، لضمان انتظام إجراءات السفر وتوفير تجربة سفر ميسرة لعملائها.