منصور عباس ينفي صلة «رعام» بمزاعم التدخل في الانتخابات ويتعهد بالتعاون مع التحقيق

نفى رئيس القائمة العربية الموحدة «رعام»، منصور عباس، اليوم الخميس، وجود أي صلة لقائمته بمزاعم التدخل الأجنبي في الانتخابات الإسرائيلية، وتعهد بالتعاون الكامل مع جهات إنفاذ القانون لكشف الحقيقة.

وبحسب موقع «تايمز أوف إسرائيل»، أكد عباس، في بيان، أن «رعام» لا علاقة لها بالقضية المطروحة أو بوقائع مشابهة، متهمًا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتحريض ضد المواطنين العرب عقب المكاسب التي حققتها القوائم العربية في الانتخابات.

ورحب عباس بطلب رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي نوعام سولبرغ، التحقيق في شبهات التمويل الأجنبي، مؤكدًا التزام قائمته بحماية نزاهة الانتخابات وسيادة القانون.

واستحضر عباس قضية «قطر غيت» المتعلقة بمساعدين في مكتب نتنياهو، خلال انتقاده رئيس الوزراء، واتهمه بقيادة حملة تستهدف نزع الشرعية عن المواطنين العرب. وأشار «تايمز أوف إسرائيل» إلى أن سولبرغ لم يقدم أدلة علنية تثبت الشبهات أو تحدد الجهات الأجنبية المعنية.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أعلنت صباح الخميس اعتقال أربعة أشخاص بمزاعم التورط في رشوة ناخبين. وأوضحت «رعام» أنهم من نشطائها، ونفت الاتهامات. ونقل الموقع عن مسئول بالشرطة، تحدث للقناة 12، أن هذه القضية منفصلة عن تحقيق «الشاباك» بشأن مزاعم التدخل الأجنبي في الانتخابات.