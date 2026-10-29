مباشر- الأهلي 0-0 مودرن سبورت

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تنطلق في الخامسة مساء اليوم مواجهة الأهلي ومودرن سبورت على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأعلن المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه للمباراة، وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أحمد عيد، هادي رياض، ياسين مرعي، توفيق محمد.

خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، عمر الساعي، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: منصف بقرار.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد الشناوي، أشرف داري، طاهر محمد، سفيان بنجديدة، حسين الشحات، محمد مجدي أفشة، كريم فؤاد، أحمد نبيل كوكا، ومحمد عبد الله.

في المقابل، أعلن المغربي محمد أمين بن هاشم، المدير الفني لمودرن سبورت، تشكيل فريقه للمباراة، وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: طارق سيد، وليد مصطفى، أحمد يوسف، خالد رضا.

خط الوسط: علي فوزي، غنام محمد، عبد الرحمن اللمبي، محمد مسعد، كامل كابوريا.

خط الهجوم: محمود ممدوح.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمود الزنفلي، آدم رجم، محمد شرقية، كريم يحيى، أرنولد إيبا، حمدي مارسيلو، مايكل إيفسون، علي زعزع، ومحمود الحلواني.