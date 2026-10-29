آيزنكوت يتهم نتنياهو بمحاولة تأخير إعلان نتائج الانتخابات وتقويض شرعية عمل الكنيست

اتهم رئيس حزب «ياشار» جادي آيزنكوت، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بمحاولة تأخير نشر نتائج الانتخابات وتقويض شرعية عمل الكنيست الجديد، عبر استغلال التحقيق الجاري بشأن شبهات التدخل الأجنبي في الاقتراع.

وقال آيزنكوت، الخميس، بحسب «تايمز أوف إسرائيل»، إن نتنياهو يوظف تحقيقًا لم يُستكمل للطعن في نتائج الانتخابات، متهمًا إياه بالتعامل مع الوقائع عبر التضليل والتلاعب بالمعلومات وإثارة الفوضى.

وطالب بإجراء تحقيق محايد ومعمق وفوري، ومحاسبة كل من يثبت تلاعبه بنزاهة الاقتراع، مع التشديد على ضرورة انعقاد الكنيست السادس والعشرين في موعده.

واستحضر آيزنكوت تحقيقات «قطرغيت»، المرتبطة باتهامات لمستشارين سابقين لنتنياهو بإجراء أنشطة علاقات عامة لمصلحة قطر خلال عملهم بمكتب رئيس الوزراء.

وأضاف أن التدخل الأجنبي يمثل أمرًا خطيرًا، سواء وقع في مكتب رئيس الوزراء أو في النظام الانتخابي، منتقدًا توظيف التحقيق الجديد للتشكيك في الحصيلة الانتخابية.

وتأتي تصريحاته بعد طلب رئيس لجنة الانتخابات المركزية نوعام سولبرج من رئيس الشاباك دافيد زيني التحقيق في شبهات تأثير أجنبي عبر التمويل، وتقديم النتائج خلال أسبوع. وأوضح سولبرج في رسالته أن مضمون هذه الشبهات يحتاج إلى التحقق، دون تحديد الدول المشتبه بها، بحسب الموقع.