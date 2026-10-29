أظهرت النتائج الجزئية للانتخابات الإسرائيلية، بعد فرز نحو 95.4% من الأصوات، استمرار معسكر بنيامين نتنياهو عند 53 مقعدًا، مقابل 48 للأحزاب الداعمة لجادي آيزنكوت، و19 للأحزاب العربية.

وبحسب موقع «القناة 7»، تعكس الحصيلة بيانات محدثة حتى الساعة 13:34 من ظهر الخميس 29 أكتوبر بتوقيت القاهرة، مع استمرار التوزيع نفسه للمقاعد بين المعسكرات.

ويحصل حزب الليكود على 26 مقعدًا، يليه «ياشار» بـ21، ثم تحالف «معًا» بـ12 مقعدًا. وتستقر القائمة المشتركة عند 11 مقعدًا، مقابل ثمانية لكل من «رعام» و«الديمقراطيين».

ويحصل كل من «إسرائيل بيتنا» و«عوتسما يهوديت» و«يهودية التوراة» و«شاس» على سبعة مقاعد، فيما يحصل تحالف «الصهيونية الدينية» و«الهوية» على ستة.

ويظل حزب «جنود الاحتياط والاقتصادي»، بقيادة يوعاز هندل ويارون زليخا، دون نسبة الحسم، بحصوله على 2.68% من الأصوات، مقابل 3.25% مطلوبة لدخول الكنيست. كما يحصل حزب «شعبك إسرائيل» بقيادة عوفر فينتر على 1.63%.

وكان الاقتراع قد جرى الثلاثاء 27 أكتوبر، وتتواصل عملية فرز المظاريف المزدوجة والمراجعات المرتبطة بها. وتبقى حصيلة المقاعد قابلة للتغير مع استكمال احتساب الأصوات وحسابات توزيع المقاعد.