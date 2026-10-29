أعلنت جماعة الحوثي مقتل 12 شخصًا جراء قصف استهدف منزلين في غرب اليمن، وفق ما نقلته الجماعة، من دون توفر معلومات مستقلة تؤكد الحصيلة أو تفاصيل إضافية بشأن ملابسات الحادثة، فيما اتهمت القوات اليمنية الحوثيين باستخدام قذائف سامة.

ولم تتضح على الفور طبيعة الموقع المستهدف أو ما إذا كان القصف أسفر عن إصابات أخرى، كما لم يصدر تعليق سعودي بشأن ما أُعلن حتى الآن ، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وفي سياق آخر، تتسع تداعيات التصعيد العسكري في محافظة تعز جنوب غربي اليمن، وسط تقارير عن استخدام قذائف يُشتبه في احتوائها على مواد سامة، واستهداف سيارات إسعاف وأحياء سكنية، بالتزامن مع تدهور الأوضاع الصحية والإنسانية ونقص الإمدادات الطبية.

وفي موازاة التطورات الميدانية، تكثف الحكومة اليمنية تحركاتها الدبلوماسية لدى الأمم المتحدة وعدد من الدول، مطالبة بتدخل دولي لحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار المواجهات على جبهات عدة، وتبادل الأطراف المتحاربة الاتهامات بشأن استهداف المواقع العسكرية والمدنية، بينما تتزايد المخاوف من انعكاسات التصعيد على السكان، ولا سيما النازحين والمرضى والأطفال.

بلاغات عن قذائف يُشتبه في احتوائها على مواد سامة

دعت السلطة المحلية في تعز إلى إجراء تحقيق فني عاجل في بلاغات ميدانية وردت من جبهات عدة بالمحافظة، بينها الأقروض وكحلان، بشأن استخدام جماعة أنصار الله "الحوثيين" قذائف يُشتبه في احتوائها على مواد سامة محظورة دولياً.