وفاة شخص وإنقاذ 15 مدنيا وإجلاء 375 عائلة وخروج 7 جسور وعبارات وطرق عن الخدمة إثر أمطار وسيول في سوريا

نفذت فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث 165 استجابة ميدانية جراء الهطولات المطرية ‏الغزيرة والسيول التي شهدتها عدة محافظات سورية، حتى مساء أمس الأربعاء، وأسفرت عن إنقاذ ‌‏15 مدنياً وإجلاء نحو 375 عائلة من مخيمات متضررة، وخروج سبعة جسور وعبارات وطرق ترابية عن الخدمة.‏

وذكرت الوزارة ، في بيان صحفي اليوم الخميس أوردته الوكالة العربية السورية للأنباء ( سانا ) ، أن الاستجابات شملت محافظات حلب والرقة ودير الزور وحماة وحمص ‏واللاذقية، بمساندة الآليات الهندسية والجهات المعنية، بهدف حماية الأرواح والممتلكات وإجلاء العائلات، مشيرة إلى أن ‏عدد البلاغات الواردة تجاوز 350 بلاغاً، يجري التعامل معها وفق ترتيب الأولويات، بدءاً بالحالات المهددة للحياة، ثم ‏حماية الممتلكات وتأمين الطرق والمرافق العامة.‏

وأضافت أن فرقها أنقذت 15 مدنياً بعدما حاصرت السيول مركباتهم، فيما سُجلت حالة وفاة جراء حادث سير في ريف ‏الرقة الغربي، وفق المعطيات الأولية، كما تدخلت لإنقاذ الأهالي الذين حاصرتهم المياه إثر انهيار عبارة ترابية في ‏منطقة كسرة سرور بريف الرقة، حيث قُدّر عدد العائلات المتأثرة بأكثر من 100 عائلة.‏

ولفتت الوزارة إلى أن نحو 375 عائلة غادرت مخيمات سهلة البنات واليوناني ‏والمقص في ريف الرقة، بعد تضررها جراء وصول مياه الأمطار إليها.‏

وتسببت السيول والأمطار الغزيرة، وفق الوزارة، في خروج سبعة جسور وعبارات وطرق ترابية عن الخدمة، وشملت ‏التدخلات تأمين محيط جسر رطلة في ريف الرقة وفتح الطريق باستخدام الآليات الهندسية، والتعامل مع الأضرار التي ‏لحقت بجسري الكنطري والسلماني وعبارة ترابية في منطقة كسرة سرور، إلى جانب تأمين الطرق المتضررة وفتحها ‏في مواقع أخرى، فيما خرجت ثلاثة جسور مقامة على أودية في دير الزور وريفها عن الخدمة.‏

كما نفذت الفرق أعمال شفط المياه المتجمعة وتصريفها من الشوارع والأحياء السكنية والمنازل والمرافق العامة، ‏وشملت أكثر من 150 منزلاً ومرفقاً عاماً، بينها مستشفيان ومدارس وأفران.‏

وتواصل فرق الدفاع المدني استجابتها الميدانية، بالتزامن مع رفع مستوى الجاهزية في الساحل السوري، تحسباً ‏للهطولات المطرية الغزيرة المتوقعة.‏

بدوره أعلن الدفاع المدني السوري ، في بيان صحفي اليوم ، مشاركة مروحيات الجيش العربي السوري في إنقاذ شخصين من مرتبات أمن الطرق في وزارة الداخلية جرفت السيول سيارتهما على طريق تدمر، دير الزور ـ في منطقة هريبشة.