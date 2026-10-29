الرقابة المالية: الذهب والمعادن النفيسة استحوذت على 2% من تمويلات الاستهلاك قبل وقفها

قالت رحاب طه مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والمشرف على القطاع المالي غير المصرفي، إن شراء الذهب والمعادن النفيسة استحوذ على نحو 2% من إجمالي التمويلات الممنوحة عبر نشاط التمويل الاستهلاكي، قبل وقف هذه العمليات.

جاء ذلك اليوم الخميس خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة العامة للرقابة المالية للصحفيين حول الأنشطة المالية غير المصرفية.

وفي سبتمبر الماضي، ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية جميع الجهات العاملة في نشاط التمويل الاستهلاكي بحظر التعامل في سبائك الذهب والمشغولات الذهبية وما في حكمها من المعادن الثمينة، بما في ذلك الفضة والبلاتين.

وقالت الهيئة، في منشور حصلت عليه «الشروق» وقتها إن هذه المنتجات لا تندرج ضمن السلع والخدمات الاستهلاكية التي يجوز تمويلها وفقًا لأحكام القانون والقواعد والقرارات التنظيمية الصادرة عنها.

ويأتي التعميم في إطار تنظيم الرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية، وحماية حقوق ومصالح المتعاملين فيها، وتوفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تكفل كفاءة هذه الأسواق، وتعزز سلامة معاملاتها واستقرارها.

وقفزت قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح للعملاء خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 75.2% على أساس سنوي، لتصل إلى 66.7 مليار جنيه، مقابل 38.1 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من عام 2025.

ووصل عدد المستفيدين من خدمات التمويل الاستهلاكي إلى نحو 7.9 مليون عميل خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026، مقارنة بنحو 4.8 مليون عميل خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة بلغت 65%، وفق أحدث بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.