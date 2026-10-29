السجن 3 سنوات لمتهم في قضية قتل لخلافات ثأرية بمنشأة القناطر

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة متهم في قضية قتل شخص والشروع في قتل ابنه، لخلافات ثأرية في منطقة منشأة القناطر، بالسجن المشدد 3 سنوات.

وكانت المحكمة في وقت سابق أصدرت حكمًا بمعاقبة المتهم "محمد . ع" غيابيًا، وآخرين في القضية بالسجن المؤبد، كما براءة المحكمة متهم آخر، وبعد القبض على المتهم المذكور أعادت إجراءت محاكمته وصدر الحكم بالسجن المشدد 3 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار طارق خميس محمد، وعضوية المستشارين أسامة عبد الخالق إبراهيم، محمد حسن خطاب، وأمانة سر عبد العزيز مناع.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 14330 لسنة 2021 جنایات منشأة القناطر، لـ8 متهمين يتراوح أعمارهم من 38 حتى 62 عاما، ويعملون بمهن مختلفة، قتلوا المجنى عليه "هشام. ع" عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحه.

وتابعت التحقيقات أن المتهمين أعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية مذخرة - بنادق آلية - وذلك علي إثر خصومة ثأرية بين عائلتهم، وعائلة المجني عليه، فظلوا في مراقبته لفترة تقارب الشهر والنصف قبل الواقعة حتى تيقنوا من مكان تواجده ومواعید غدوه ورواحه واستقلوا سيارة قيادة السادس وتوجهوا بها إلى المكان الذي أيقنوا سلفًا تواجده فيه.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الأول حتى الخامس ما أن ظفروا بالمجني عليه حتي أمطره بوابل من الأعيرة النارية من أسلحتهم النارية آنفة البيان قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وذلك حال تواجد المتهم السادس بالسيارة قيادته على مسرح الواقعة للشد من أزرهم والهرب بهم عقب إزهاق روح المجني عليه.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين جميعا شرعوا في قتل ابن المجني عليه"محمد" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن أتوا ذات الأفعال المبينة وصفا بالاتهام الأول إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو عدم إحكام التصويب وتمكن المجني عليه من الهرب.