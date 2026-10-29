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استأنف مطار عدن الدولي، اليوم الخميس، الرحلات الجوية بعد تعطلها جراء الهجوم الحوثي الذي استهدف المطار ومحيطه أمس الأربعاء، بحسب وكالة الأناضول.

وأعلن الجيش اليمني أن صاروخين باليستيين أطلقتهما مليشيا الحوثي أصابا المطار، وأسفرا عن إصابة مدنيين وأضرار مادية.

وكان القصف قد ألحق أضرارًا بمدرج المطار، ما تسبب في تعذر استقبال الرحلات المدنية وتحويل عدد منها إلى جيبوتي مؤقتًا، بينما بدأت فرق الصيانة إصلاح الأجزاء المتضررة تمهيدًا لاستئناف التشغيل.

وأفاد شهود للأناضول بسقوط صاروخ، أمس، في معسكر النصر المجاور للمطار، حيث توجد قوات خفر السواحل اليمنية ومقار تابعة لوزارة الداخلية.

وسبق الهجوم تهديد من المتحدث العسكري للحوثيين، يحيى سريع، باستهداف المطار ودعوة الموجودين فيه إلى إخلائه، وسط مزاعم حوثية بشأن وجود طائرة عسكرية سعودية في محيطه.

وفي تطور ميداني متزامن، نقلت الأناضول عن قناة «اليمن اليوم» تجدد المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين على جبهات الأقروض والمسراخ وقرية الرهن بمديرية صبر الموادم، جنوب تعز.

وسبق لوزارة النقل اليمنية التأكيد أن مطار عدن منشأة مدنية تُستخدم لنقل المسافرين والمساعدات الإنسانية والإجلاء الطبي، محذرة من تداعيات استهدافه على المرضى والطلاب والمغتربين وسلامة الطيران المدني.