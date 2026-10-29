السودان يطالب بالاحتكام للقانون الدولي ورفض ازدواجية المعايير في إدارة الأحواض المائية المشتركة

أكد الدكتور عصمت القرشي، وزير الزراعة والري السوداني، أهمية الاحتكام إلى القانون الدولي واحترام مبادئ الاستخدام المنصف والمعقول للمياه، مشددًا على ضرورة ألا تكون المياه سببًا للنزاع أو التوتر، بل جسرًا للتعاون والتكامل بين الدول.

وأوضح القرشي، في كلمته بختام فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه، أن تحديات المياه أصبحت في صميم الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسلام والتنمية، ولم تعد مجرد قضية فنية منفصلة.

وأشار القرشي إلى ضرورة تطبيق مبادئ التعاون، وتبادل البيانات والمعلومات، وعدم التسبب في ضرر ذي شأن، باتساق وعدالة في إفريقيا والعالم العربي وسائر الأقاليم، دون ازدواجية في المعايير أو إقصاء لأي دولة؛ لجعل الحوار أساسًا لإدارة الأحواض المائية العابرة للحدود وبناء الثقة المتبادلة.

وأضاف أن تغير المناخ، وتزايد الطلب على المياه، وتكرار موجات الجفاف والفيضانات، بجانب الضغوط على الموارد المشتركة، تفرض الانتقال من تبادل الرؤى إلى بناء شراكات عملية، وتطوير نظم الري، ورفع كفاءة استخدام المياه، وتوظيف التقنيات الحديثة، مع حشد التمويل اللازم لحماية البيئة والبنية التحتية وتعزيز القدرة على الصمود.

وهنأ وزير الزراعة والري السوداني، مصر، قيادة وحكومة وشعبًا، على النجاح المتميز للدورة التاسعة لأسبوع القاهرة للمياه، وما شهدته من حوار علمي يعكس أهمية المياه في تحقيق التنمية المستدامة.

وأعرب عن تطلعه لأن تسهم رئاسة مصر للمجلس الوزاري العربي للمياه في تعزيز العمل المشترك، وتطوير شراكات تحول الاستراتيجيات إلى برامج ومشروعات عملية تستجيب لاحتياجات الشعوب وتحديات المنطقة، مشيدًا بالروابط التاريخية والأخوية الراسخة التي تجمع البلدين.