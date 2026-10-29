ذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست» أن مقربين من بنيامين نتنياهو يروجون لتشكيل حكومة وحدة بمشاركة جادي آيزنكوت، تتضمن إحدى صيغها احتمال التناوب على رئاسة الحكومة.

وأوضحت الصحيفة، في تقرير نشرته الخميس، أن التسريبات تتضمن روايتين مختلفتين؛ تقترح الأولى منح آيزنكوت النصف الثاني من فترة رئاسة الحكومة، بعد بقاء نتنياهو نحو عامين، بينما تتحدث الثانية عن منحه حقيبة وزارية كبيرة مع استمرار نتنياهو في رئاسة الحكومة.

ويتضمن التصور حكومة تبدأ بمشاركة نتنياهو وآيزنكوت وإيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، دون الأحزاب الحريدية، على أن تمرر قانون التجنيد أولًا، ثم يُفتح الباب أمام انضمام تلك الأحزاب لاحقًا.

وبحسب الصحيفة، يعتقد مروجو الطرح أن إقرار قانون التجنيد قد يوفر لآيزنكوت إنجازًا يدفعه إلى المشاركة، مع إقرارهم بأنه لم يُبدِ استعدادًا لمناقشة المقترح.

وفي المقابل، نقلت الصحيفة عن مصادر بمعسكر المعارضة رفض انضمام آيزنكوت إلى حكومة يرأسها نتنياهو، ووصفت مصادر في المعسكر هذه الخطوة بأنها «انتحار أخلاقي وسياسي».

وتأتي التسريبات في ظل تعثر حصول أي من المعسكرين على أغلبية مطلقة؛ إذ أظهرت النتائج الجزئية حصول معسكر نتنياهو على 53 مقعدًا، والأحزاب الداعمة لآيزنكوت على 48، والأحزاب العربية على 19، وسط خلافات بشأن تركيبة الحكومة المقبلة.