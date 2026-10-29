تقرير: اندلاع حريق في سفينة بمضيق هرمز قبالة سواحل عُمان

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أفادت تقارير باندلاع حريق سفينة في مضيق هرمز فجر اليوم الخميس، وسط تصاعد المخاوف من احتمال اندلاع تصعيد عسكري جديد في الحرب الإيرانية، وفق ما أعلنه مركز عمليات التجارة البحرية التابع للمملكة المتحدة.

وقال المركز في بيان عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، إن قبطان سفينة أخرى هو الذي أبلغ عن الحادث.

ولم يُعرف على الفور سبب الحريق ولا حالة السفينة وطاقمها. وأوضح المركز أن البلاغ ورد من المياه الواقعة قبالة سواحل عُمان، قرب منعطف في مضيق هرمز.

ومؤخرا رافقت البحرية الأمريكية ناقلات عبر المضيق في المنطقة، فيما كثّفت القوات الإيرانية هجماتها على السفن في الأسابيع الأخيرة.